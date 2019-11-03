

الدمام 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، استشاري جراحات الأنف وقاع الجمجمة بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران الدكتور حامد بن عبيد الظفيري، وذلك لتقديم نبذة عن براءة الاختراع التي حصل عليها مؤخراً.

ونوه سموه، بأن المواطن قادرٌ على الابتكار والمنافسة في المجال العلمي على المستوى الإقليمي والدولي، بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة لأبنائها المبدعين والمميزين، مضيفاً أن الابتكارات التي يقدمها أبناء المملكة هي نموذج من عطاء بلادنا للإنسانية والعلوم، مشيراً إلى أن العلم بحر لا ينتهي، والمبادر هو من يسعى للسبق في الاكتشاف، ويسهم في تخفيف معاناة الناس، مباركاً سموه للاستشاري الظفيري هذا الإنجاز.

من جهته أعرب الظفيري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على كلماته المحفزة ودعمه، مبيناً أن الاختراع الذي حاز على البراءة، يسهم في إجراء عدد من العمليات لمرضى انحراف الأنف المتوسط والخفيف دون الحاجة إلى إجراء التخدير، مشيراً إلى أن هذا الاختراع سيسهم بمشيئة الله في تقليل وقت العملية، كما سيوفر من التكاليف المادية للعملية، مؤكداً أن هذا الاختراع سيسهل من حياة المرضى ويخفف من معاناتهم، وقد حصل على الاعتماد من الولايات المتحدة الأمريكية.

// انتهى //

15:04ت م

0099





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يلتقي استشاري جراحات الأنف الدكتور الظفيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.