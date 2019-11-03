السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يقلد الدوسري رتبته الجديدة



الأحساء 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

قلد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتب سموه بمقر المحافظة ، اليوم، قائد قوات أمن المنشآت بمحافظة الأحساء العميد سامي بن فهد الدوسري، رتبته الجديدة، بعد صدور القرار السامي بترقيته .

وهنأ سموه العميد الدوسري متمنيا له التوفيق.

وأعرب العميد الدوسري عن الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وسمو محافظ الأحساء على هذه الثقة ، سائلاً الله ان يعينه على خدمة الدين ثم الملك والوطن.

// انتهى //

15:02ت م

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