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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إجتماع عسكري وأمني في مأرب يهدد جهود التهدئة التي تبذلها السعودية والان مع التفاصيل
الأحد 3 نوفمبر 2019
مأرب
كشفت مواقع إخبارية محلية، عن إجتماع أمني وعسكري، عقد اليوم الأحد في مدينة مأرب الخاضعة بشكل كامل لسيطرة الإخوان، برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري .
ولم تفصح المواقع عن مضامين الإجتماع، ولكنها قالت إلى أنها تأتي في إطار زيارات يقوم بها الميسري ومعه وزير النقل، صالح الجبواني، شملت سيئون وشبوة، وجميعها مناطق خاضعة لسيطرة قوات عسكرية موالية لحزب الإصلاح التابعة للإخوان .
وأبدى مراقبون توجسهم من هذا الإجتماع الذي يتزامن مع تهديدات اطلقها الميسري في وقت سابق إستهدفت السعودية والتحالف العربي وهو ذات الخطاب الذي يتحدث فيه حزب الإصلاح جناح قطر وميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وأشارت المصادر، إلى أن الإجتماع حضره الجبواني المعروف بولاءه المطلق لدولة قطر وعداءه للتحالف العربي .
وتوقعت المصادر، أن يكون الإجتماع هدفه التخطيط لإستهداف جهود المملكة العربية السعودية في رأب الصدع بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي عبر حوار جدة الذي إنبثق عنه إتفاق يتوقع أن يتم التوقيع عليه الثلاثاء القادم في العاصمة السعودية الرياض .
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