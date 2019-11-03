تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

الأحد 3 نوفمبر 2019

الدولار

تفاوت سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، داخل شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، وبلغ متوسط السعر على شاشة البنك المركزي المصري 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.



وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر المنقضي بنحو 13 قرشا كاملة، حيث كان متوسط السعر في بداية الشهر الماضي عند 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، فبلغ سعر الدولار 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، كما تكرر السعر نفسه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر وفي البنك العربي الأفريقي الدولي.

وتفاوتت أسعار الدولار في البنوك المصرية مسجلة فروقا بقروش قليلة بين بنك وآخر، لتفرز 6 مستويات مختلفة من الأسعار، حيث تفاوت سعر شراء الدولار بين 16.07 جنيه و16.12 جنيه، كما تفاوت سعر بيع الدولار بين 16.17 جنيه و16.22 جنيه.

وهيمن مستوى 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع على أسعار الدولار في البنوك المصرية، حيث تكرر هذا السعر في 6 بنوك مختلفة.

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وجاء أعلى سعر للدولار في مصر في البنك الأهلي الكويتي، مسجلا 16.12 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، ويشتري مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار بالسعر ذاته لكنه يبيعه بسعر أقل بقرشين عند 16.22 جنيه.

أما أقل سعر للدولار في مصر فتم تسجيله في البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر، عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته على شاشات المصرف المتحد.

وبسعر أعلى قرشا واحدا باعت بنوك الإسكندرية وبلوم وعودة الدولار عند مستوى 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وتكرر سعر الدولار في 6 بنوك عند 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع على شاشات البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" وبنك كريدي أجريكول وبنك البركة والبنك المصري الخليجي.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو 17.93 جنيه مقابل 18.09 جنيه للبيع، وسجل الإسترليني 20.74 جنيه للشراء و21 جنيها للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 52.78 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.