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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد الرؤية غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقتي الرياض والقصيم.
ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وقالت الأرصاد إن حركة الرياح على البحر الأحمر سوف تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة في حين ستكون شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.
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