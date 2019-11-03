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شكرا لقرائتكم خصم 20% من عطلات السعودية بشرط ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خصم 20% من عطلات السعودية بشرط !
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الصفحة الرسمية لعطلات السعودية أحد برامج الخطوط الجوية السعودية، عن خصم 20% على باقة عطلة العميل القادمة، في حالة زيارته لبوليفارد الرياض.
وذكرت الصفحة في تغريدة، “اتفضل بزيارتنا في بوليفارد الرياض واحصل على خصم 20% على باقة عطلتك القادمة، الخطوط السعودية”.
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