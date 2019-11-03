خصم 20% من عطلات السعودية بشرط !

2019-11-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أعلنت الصفحة الرسمية لعطلات السعودية أحد برامج الخطوط الجوية السعودية، عن خصم 20% على باقة عطلة العميل القادمة، في حالة زيارته لبوليفارد الرياض.

وذكرت الصفحة في تغريدة، “اتفضل بزيارتنا في بوليفارد الرياض واحصل على خصم 20% على باقة عطلتك القادمة، الخطوط السعودية”.