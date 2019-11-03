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تدشين أول مبادرة لتفعيل المول الصحي بالقصيم
متابعات الخليج 365 - القصيم
دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، ومحافظ الرس حسين بن عبدالله العساف يوم الخميس الماضي أول مبادرة لتفعيل المول الصحي والتي تم إطلاقها بمجمع الواحة مول بالمحافظة.
وتأتي المبادرة ضمن الشراكات التي أبرمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة مع المجمعات التجارية، بعد تحويل المجمع إلى مكان يستطيع أفراد المجتمع ممارسة المشي فيه.
كما روعي في تنفيذ تلك المبادرة، تهيئة وتوفير ظروف مناسبة للأجواء الحارة وأيضاً توفير مياه شرب معلبة وكذلك توفير مطاعم تقدم وجبات صحية.
وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي بأن هذه الشراكة تأتي بهدف زيادة الوعي العام تجاه المشي للإسهام في تحقيق رؤية 2030 ولتعزز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع.
لافتاً بأن تدشين مبادرة المول الصحي بمحافظة الرس سيتبعه تدشين مبادرات أخرى بمولات المنطقة، حرصًا على تفعيل مثل هذه المبادرات وشموليتها لجميع شرائح المجتمع.
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