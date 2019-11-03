فنانة سعودية تحول سيارة خردة لقطعة فنية بمعرض مسك الفنون

2019-11-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنامل الفنان أينما وقعت أبدعت حتى إن وضعت على قطعة خردة ستحولها لعمل فني جميل، وهو ما فعلته الفنانة الشابة نورة بنت سعيدان بسيارة خردة فحولتها لتحفة فنية جميلة ألبست فيها الماضي ثوب الحاضر، فصنعت مزيجًا منفردًا جذب رواد معرض مسك الفنون، الذي نظمه معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، واختتم فعالياته أمس السبت.

عندما ترى نورة وهي تقف أمام سيارتها تستقبل الضيوف زوار المعرض وتدعوهم للتعرف على عملها الفني بكل فخر وثقة تشعر وكأنها تتحدى كل من يشاهد سيارتها أنه ستتولد لديه رغبة في ركوبها ولو لدقيقة واحدة وكأنها آلة الزمن التي ستعبر بهم بين الماضي والحاضر والمستقبل.

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وقالت نورة: إن الفنان يستطيع أن يغير الواقع ويجمله بأعماله الفنية، ويصنع من الأشياء المهملة أشياء مهمة، ويجعل من القبيح جميل، وهذا جزء من واجب الفنان أن ينشر البهجة ويزرع الأمل بين أفراد المجتمع.

يذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، أطلق مبادرة مسك الفنون 2019م تحت عنوان “تجربة 0.3″، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية.