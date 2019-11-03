شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس وزراء ماليزيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من دولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير التعليم والمبعوث الخاص لدولة رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مزلي مالك، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين له اليوم.

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ونقل مالك لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير دولة رئيس الوزراء الماليزي، فيما حمّله خادم الحرمين الشريفين تحياته وتقديره لدولته.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

كما حضره من الجانب الماليزي، الوزير المفوض لدى سفارة ماليزيا بالرياض أحمد أرحام إكمال، ورئيس الشؤون الخارجية بقمة كوالالمبور لعام 2019 الدكتور قمرول نعيم بن محمد، والسكرتير الخاص لوزير التعليم نور سليمان بن ذو الكفل.