شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مستقر.. وغيوم على الجنوب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الرياض)توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب المملكة، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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