شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: عقوبة «رادعة» بانتظار أب عنّف طفله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجهت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية العامة، بحق أب قام بتعنيف طفله الذي لم يتحاوز السابعة من عمره، وظهر بمقطع فيديو مصور بدت عليه آثار تعنيف أسري، مفيداً بتعرضه للضرب الجسدي من قبل والده.

وأكدت النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في «النيابة» بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه ظهور أحد الأطفال من إحدى الجنسيات العربية في أحدى مناطق المملكة، وإفادته عن تعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده، كما يظهر وجود كدمات وإصابات نوعية في جبهة الطفل وإحدى عينيه بفعل التعرض لعنف جسدي، سيتم تحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24/27/28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكدت النيابة العامة تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، وأن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.