السعودية | أب عربي مقيم في السعودية يعنّف طفله والنيابة تتحرك

وجّهت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، بتحريك دعوى جزائية عامة بحق أب عربي مقيم في المملكة، قام بتعنيف طفله الذي لا يتجاوز السابعة من عمره.

وجاء قرار النيابة اليوم بناءً على ما تم رفعه من قبل "وحدة الرصد" في النيابة العامة، بشأن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وأكد الطفل في الفيديو أنه يتعرض للعنف والإيذاء من قبل والده. وبدت على الطفل آثار تعنيف إثر تعرضه للضرب، خاصةً على جبهته وإحدى عينيه.

وسيتم تحريك الدعوى الجزائية العامة ضد الأب استناداً للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد 24 و27 و28 من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكدت النيابة العامة تجريم الأنظمة النافذة تعنيف الأطفال وكل ما من شأنه التسبب بالأذى لهم، مضيفةً أن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.