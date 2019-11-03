- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم #استدعاء 19 مركبة لامبورجيني "Aventador S Coupe" و"Aventador R Roadster" موديلات 2017 - 2019.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء بسبب خلل في برمجة المحرك، قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت للتأكد من شمول هيكل السيارة والتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجانًا.وزارة التجارة استدعاء
خلل برمجة.. "التجارة" تستدعي 19 سيارة "لامبورجيني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-03
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم #استدعاء 19 مركبة لامبورجيني "Aventador S Coupe" و"Aventador R Roadster" موديلات 2017 - 2019.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء بسبب خلل في برمجة المحرك، قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت للتأكد من شمول هيكل السيارة والتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجانًا.
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
01:47 PM
قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم #استدعاء 19 مركبة لامبورجيني "Aventador S Coupe" و"Aventador R Roadster" موديلات 2017 - 2019.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء بسبب خلل في برمجة المحرك، قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت للتأكد من شمول هيكل السيارة والتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجانًا.
، خلل برمجة.. "التجارة" تستدعي 19 سيارة "لامبورجيني" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر خلل برمجة.. "التجارة" تستدعي 19 سيارة "لامبورجيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.