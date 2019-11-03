، نزاهة موظف جمركي تمنعه من قبول "رشوة" مقابل فسح بضائع محجوزة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضرَب موظف في الجمارك السعودية، مثلًا في الأمانة والنزاهة والإخلاص في العمل؛ وذلك عندما رفض تلقي رِشوة من أحد المسافرين؛ حيث عرض عليه المسافر "مبلغًا ماليًا" مقابل تسهيل إجراءات فسح "بضاعة محجوزة"؛ وذلك في أحد المنافذ الجمركية؛ الأمر الذي جعل الموظف يقوم على الفور بإبلاغ إدارة الجمرك، التي بدورها أبلغت الجهات الأمنية للتنسيق معها حيال إجراء التحريات اللازمة لضبط الراشي؛ وهو ما تم بالفعل؛ حيث تم ضبط "الراشي" وإلقاء القبض عليه.

وأكدت الجمارك السعودية أن رفض الموظف تلقي الرشوة، يمثل أخلاقيات منسوبي الجمارك السعودية ونهجهم الذي يسيرون عليه عند أداء مهامهم.

يُذكر أنه حدثت واقعة مماثلة مؤخرًا؛ حيث رفض أحد موظفي الجمارك السعودية تلقي رشوة من أحد المسافرين؛ وذلك بعد أن عرض عليه مسافر "هدايا" مقابل إدخال ممنوعات عبر أحد المنافذ الجمركية.الجمارك السعودية موظف جمركي رشوة