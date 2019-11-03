استعلام حساب المواطن برقم الهوية: رابط الاستعلام عن الدفعة 24 عبر البوابة الإلكترونية وموعد صرفها

يمكّن برنامج الدعم الحكومي من التواصل مع خدمة العملاء من خلال رقم حساب المواطن المجاني المباشر، أو عن طريق وسائل التواصل الإلكترونية الأخرى، فيتم الاتصال بهذا البرنامج من أجل معرفة بعض المعلومات أو تقديم استفسارات، إضافة إلى خدمة الشكاوى على مبالغ الاستحقاق، وقد تم إيداع حساب المواطن الدفعة الـ23 والخاصة بشهر أكتوبر، في 11 صفر من العام الهجري 1441، والذي يوافق 10 أكتوبر 2019 ميلادي، ووجّه نظام حساب المواطن جميع المستفيدين بالتسجيل بطريقة صحيحة وشاملة، وفي حال رغب المتقدم بتصحيح بياناته عن الدخل، عليه الدخول علي الموقع الرسمي لحساب مواطن.

رقم حساب المواطن المجاني 1441

تتعدد الوسائل المقدمة من قِبل حساب المواطن، والتي يتم من خلالها التواصل مع خدمة العملاء، ليتم الرد على استفسارات المستفيدين من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فضلًا عن إمكانية تقديم شكاوى أو استفسارات، كما أضاف البرنامج خدمة جديدة أطلق عليها اسم “صوتك مسموع” الإلكترونية، الرامية إلى تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة، الاتصال على الرقم (19912) والذي يتيح إمكانية التواصل من الأحد إلي الخميس من 8 صباحاً وحتي 10 مساءً.

موعد نزول حساب المواطن نوفمبر 2019

من المقرر أن يكون موعد إيداع حساب المواطن الدفعة الـ24 خلال الشهر الجاري، وتحديدًا الأحد 10 نوفمبر، والذي يوافق 13 من ربيع الأول 1441هجرية، وقد كشف برنامج حساب المواطن السعودي عن نتائج أهلية الدورة الـ24 لشهر نوفمبر الجاري، وبإمكانكم التحقق من الأهلية من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية.