بوابة جدارة الإلكترونية تعلن عن فتح باب التقديم على وظائف النيابة العامة الإدارية 1441

أعلنت النيابر العامة منذ عدة أيام عن توافر مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة، وظائف النيابة العامة الإدارية 1441، والتي قد تقرر بدء التقديم بها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019/ 6 ربيع الأول 1441، للتسجي والقبول لكل من الرجال والسيدات، على أن يستمر التقديم لمدة أسبوع كاملاً وينتهي في يوم السبت التالي الموافق 9 نوفمبر 2019/ 12 ربيع الأول 1441، وذلك يومياً ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً حتى الحادية عشر مساء، ومن الجدير بالذكر أن التقديم سوف يكون من خلال بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني.

وظائف النيابة العامة الإدارية 1441

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن توافر 414 وظيفة إدارية شاغرة بها متاحة لجميع الخريجين والخريجاتن على أن يكون هناك 55 وظيفة متاحة على الدرجة الرابعة، و59 وظيفة على الدرجة الخامسة، و269 وظيفة في الدرجة السادسة، و23 وظيفة في الدرجة السابعة، و8 وظائف في الدرجة الثامنة، ويتم التقديم على الوظائف من خلال بوابة جدارة للتوظيف الإلكترونية.

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة الإدارية 1441

يجب على المتقدمين لتلك الوظائف أن يكونوا من الحاصلين على دبلوم متوسط عقب الحصول على الثانوية العامة، أو الشهادة المعادلة لها، أو الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجيستير والدكتوراه، ويتطلب شغل الوظائف المتاحة على الدرجة السادسة والسابعة والثامنة الالتحاق باختبارات القدرة المعرفية والنجاح بها، والتي تقوم بتوفيرها وزارة الخدمة المدنية، كما يجب أن يتم النجاح في المقابلات الشخصية، وعلى الخريجين والخريجات الحاصلين على الشهادات الجامعية من خارج المملكة العربية السعودية أن يقوموا بمعادلة الشهادة.