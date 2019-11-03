استعلام موعد صرف حساب المواطن الدفعة 24 عبر البوابة الالكترونية والشروط الخاصة للحصول على الدعم

حساب المواطن الدفعة 24 هو أكثر ما يبحث عنه الأفراد في تلك الأيام، حيث أنه يترقبون الإعلان عن موعد صرف الدعم المقدم من المملكة للعديد من المواطنين محدودي الدخل، من أجل رفع العبء عن المواطنين بسبب سوء الحالة الاقتصادية نتيجة العديد من التجديدات والإجراءات في المملكة، وسوف يصرف الأفراد خلال تلك الأيام الدفعة 24 من البرنامج، كمساعدة من الحكومة السعودية للمواطنين للعيش وتوفير الحياة الكريمة لهم.

حساب المواطن الدفعة 24

يعتبر برنامج حساب المواطن ضمن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المملكة للمواطنين بداخلها، ويترقبون الآن معرفة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 24 حيث أنه من المعروف أنه يتم إيداع الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن إذا وافق هذا اليوم إجازة رسمية سواء يومي الجمعة أو السبت، يتم تقديم الدعم أو تأجيله حسب الحالة، ويتم وضع المبلغ الذي يتم تحديده في حساب المواطن حسب أفراد الأسرة.

رابط الاستعلام عن إيداع دفعة حساب المواطن 24

يتمكن الأفراد من التأكد من إيداع دفعة برنامج حساب المواطن ال 24 عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية، لكي يستطيع المستفيد صرف المبلغ المتواجد في حسابه، ويحق للمواطنين ممن تنطبق عليهم كافة الشروط وليس لهم دخل من أي برنامج آخر بالسعودية، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج، والاتصال على رقم 19912 لتقديم الشكاوي والاستفسارات.