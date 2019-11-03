“أرامكو” تحدد المؤسسات والأفراد المؤهلين للاكتتاب وتعلن إعفاءات للمستثمرين الأجانب

أعلنت شركة “أرامكو السعودية”، أن الاكتتاب في عملية طرح أسهمها سيقتصر على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة الأولى: المؤسسات المكتتبة:

1- الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية متى كانت شروط وأحكام هذه الصناديق تجيز لها ذلك، مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار وتعليمات بناء سجل الأوامر.

2- الأشخاص المرخص لهم بالتعامل مع الأوراق المالية بصفة أصيلة مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية عند تقديم نموذج الطلب إلى الهيئة.

3- عملاء الشخص المرخص له من قبل هيئة السوق المالية بممارسة أعمال الإدارة وفقا للأحكام والقيود المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية عند تقديم نموذج الطلب إلى الهيئة.

4 – الأشخاص الاعتباريين المسموح لهم بفتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع وذلك باستثناء المستثمرين الأجانب غير المقيمين الذين ليسوا ضمن المستثمرين الأجانب المؤهلين.

5- الكيانات الحكومية أو أي هيئة تتخطى الحدود الوطنية تعترف بها هيئة السوق المالية أو تداول أو أي سوق أخرى تعترف بها هيئة السوق المالية أو مركز الإيداع.

6- الشركات المملوكة للحكومة سواء كانت تستثمر بصورة مباشرة أم من خلال مدير محفظة.

7- شركات وصناديق دول مجلس التعاون الخليجي متى كانت شروط وأحكام هذه الصناديق تجيز لها ذلك.

الشريحة الثانية – المستثمرون الأفراد:

وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة والتي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر وأي شخص غير سعودي مقيم في المملكة أو مواطن خليجي ممن يملك في جميع الحالات حسابا بنكيا لدى إحدى الجهات المستلمة.

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ثالثا: المستثمرون الأجانب:

– أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرارا يقضي بإعفاء المؤسسات المالية الأجنبية ممن يعتزمون الاكتتاب بالأسهم المطروحة في الاكتتاب ويستوفون شروط التأهيل بموجب المادة 6 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية من بعض الإجراءات الرسمية للوفاء بشروط المستثمر الأجنبي المؤهل وسيضمن أمين الحفظ الدولي تأهيل المستثمر الأجنبي بموجب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة وسيعمل أمين الحفظ المحلي بدوره على ضمان تنفيذ جميع الترتيبات لتمكين المستثمر الأجنبي من المشاركة في الاكتتاب العام.

– بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرارا يقضي بتمكين بعض المؤسسات غير المالية التي تنوي المشاركة في الاكتتاب العام (المتخصصين) التي لا تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 6 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة باعتبارهم مستثمرين أجانب مؤهلين.

وتقتصر هذه الموافقة على قائمة المستثمرين المتخصصين المزمع اعتمادها من هيئة السوق المالية، وستقدم “أرامكو السعودية” أو من مستشاريها الماليين قبل تاريخ بدء بناء سجل الأوامر بيانات كل مستثمر متخصص إلى هيئة السوق المالية.

– السوق السعودية هي السوق النهائية والمستفيد الفعلي وعلى كل مستثمر أجنبي:

1- فتح حساب محفظة برقم المستثمر الوطني لدى إيداع.

2- الحصول على حساب أمين الحفظ الخاص به في المملكة العربية السعودية.

3 – فتح حساب للأوراق المالية باسمه من خلال أمين الحفظ الدول.

4 – فتح حساب تداول لدى شركة أو شركات وساطة محلية لتمكين التداول.

ويتطلب من المستثمرين الأجانب ممن لم يتم اعتمادهم بالفعل ضمن المستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة العربية السعودية التواصل مع أمين الحفظ الدولي قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر بهدف تمكينهم من المشاركة في الاكتتاب العام لأرامكو.