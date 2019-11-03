أرامكو: أسهم مجانية مكافأة للمواطنين.. ويحق للمقيمين الاكتتاب عليها

قالت شركة “أرامكو” إنه سيتم تقديم أسهم مجانية مكافأة لبعض المكتتبين من المواطنين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة 180 يومًا.
وأوضحت أنه سيتم تقديم سهمٍ مجانيٍ لهؤلاء المكتتبين عن كل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى 100 سهمٍ مجانيٍ.
وأبانت أنه يحق للسعوديين ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في المملكة، الاكتتاب على أسهم “أرامكو”، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.
يذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت صباح اليوم الأحد موافقتها على طلب “أرامكو” تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
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