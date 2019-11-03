أول بيان من شركة أرامكو بشأن إدراج أسهمها في البورصة السعودية

أصدرت شركة “أرامكو” النفطية ، اليوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بيانا رسميا بشأن نيتها إدراج أسمهما في سوق المال السعودية.

وأعلنت أرامكو في بيانها الرسمي، الذي نشرته وكالة “رويترز”، نيتها إدراج جزء من أسهمها في البورصة السعودية.

وأوضحت أنها ستحدد سعر الطرح النهائي للأسهم، بعد نهاية فترة بناء “سجل الأوامر”. وأرفقت “أرامكو” بيانها بموقع رسمي خاص بعملية الطرح الأولي لأسهمها.

وقالت أضخم شركة نفط في العالم في بيان إن السعر الذي سيشتري به المككتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وأضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت اليوم على طلب شركة أرامكو تسجيلها في البورصة المحلية.