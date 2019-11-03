

أبها 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت إدارة تعليم بيشة ممثلة في قسم رعاية الموهوبين اليوم برنامج الكشف عن الطلاب الموهوبين من خلال تطبيق مقياس القدرات العقلية على طلاب الصفين الثالث والسادس الابتدائي في 12 مدرسة .

ويهدف البرنامج إلى حصر الطلاب ذوي القدرات العقلية العالية وتصنيفهم إلى فئات متميز وموهوب ومبدع وعبقري ثم تقديم البرامج الإثرائية النوعية لهم حسب نوع قدرت الطالب.

وسيتم خلال الشهر الجاري تكثيف برامج مساعدة الطالب لدخول مقياس موهبة لغرض الاستفادة من البرامج المحلية والدولية ،إضافة إلى إمكانية إدراج الطالب في برنامج التسريع.

// انتهى //

13:27ت م

0055





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم بيشة يطلق برنامج الكشف عن الطلاب الموهوبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.