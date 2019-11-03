

أبها 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة التعمير و المشاريع 90 % من مشروع ممشى المطار بمدينة أبها .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن المشروع بطول 1450م ، ويعتبر من المشروعات السياحية الجاذبة للزوار ومن ضمن خطة تحسين المشهد الحضري بمدينة أبها، مشيرا إلى أن تطوير المواقع السياحية وتنفيذ حدائق الأحياء والمخططات الجديدة مستمر حيث تم إنجاز ما نسبته 25% من المواقع المعتمدة، بتكلفة مالية قدرت بأكثر من من 13 مليون ريال .

وأكد الحميدي أن مشروعات تطوير المواقع السياحية تقع ضمن الأهداف التي تعمل الأمانة على تحقيقها وتطويرها بشكل مستمر وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير الذي يؤكد دائما على أهمية تحسين نمط حياة المجتمع وتهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن، والمقيم في الأنشطة والترفيهية والرياضية التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة .

// انتهى //

13:09ت م

0050





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير تنفذ مشروعات جديدة لتطوير المواقع السياحية في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.