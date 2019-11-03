شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ3 جناة ارتبكوا 7 جرائم سرقة ماشية وتقييد وسلب عمالة مزارع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة ثادق من القبض على ثلاثة مواطنين (راوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم باقتحام المزارع وسرقة الماشية من الحظائر وتقييد العاملين بها وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.

وأضاف المتحدث أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم سبع حوادث في عددٍ من محافظات مدينة الرياض بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.