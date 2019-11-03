، "لو أنك أمامي لقبّلت رأسك".. حلم شاب سعودي لنشر السعادة والتفاؤل يفوز بـ"إكسبو لايف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أربعة ملايين انطباع ووردة ذهبية وشعور مختلف.. "البلادي" مع "لبيه" في كل المناطق

"لو أنك أمامي لكنت قبّلت رأسك الآن. لقد كنت أقود سيارتي لستِّ ساعات لكي أقابل طبيبي النفسي؛ حيث كنت أذهب إلى عمان، ثلاث ساعات ذهابًا ومثلهم إيابًا؛ لكن مع تطبيقك أنا الآن في بيتي، وأنا سعيد".

هكذا نقل "باسم البلادي" (30 عامًا)، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق "لبيه"، وأحد الحاصلين على منحة "إكسبو لايف" في دبي، الحديثَ الذي دار بينه وبين مواطنه السعودي عبدالعزيز، الذي ظل لفترة طويلة يسافر إلى الأردن من آن لآخر ليقابل طبيبه النفسي قبل أن يخرج "لبيه" إلى النور ليلبي نداء الساعين إلى حياة أفضل تغمرها السعادة والسكينة.

و"لبيه" هو تطبيق للهاتف المحمول يمكّن مستخدميه من التواصل مباشرة مع عدد كبير من الأطباء؛ لتلقي استشارات نفسية تساعدهم على تحسين أسلوب حياتهم.

منحة "إكسبو لايف"

وفاز التطبيق بمنحة برنامج منح الابتكار المؤثر "إكسبو لايف"، في دورته الرابعة في دبي برعاية "إكسبو 2020 دبي"، الحدث الأروع في العالم، والذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021.

بينهم كان "البلادي"

وتلقى "إكسبو لايف" في دورته الرابعة التي عُقدت في الآونة الأخيرة، أكثرَ من أربعة آلاف و600 طلب من مبتكرين من 168 دولة للحصول على المنحة التي تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار، ومن بين هذا العدد الضخم، ترشح 73 ابتكارًا من 51 بلدًا إلى المراحل النهائية، وتأهل 52 للحصول على المنحة، وعقدت خمس دورات لمنحة "إكسبو لايف"، اجتذبت أكثر من 11 ألف طلب من 184 دولة حول العالم، وحصل 120 مبتكرًا من 65 دولة على المنحة في دوراتها الأربعة الأولى؛ حيث كان "البلادي" أحدَ أصحاب هذه الابتكارات، ويهدف البرنامج إلى دعم المشروعات المبتكرة التي لها تأثير في المجتمع.

السبب وراء "لبيه"

يقول "البلادي" ذلك الشاب السعودي المبتكر: إن فكرة "لبيه" بدأت تختمر في ذهنه عندما كان أحد أقرانه في المدينة المنورة يحتاج إلى استشارة طبية، ولم تكن هناك عيادة متخصصة قريبة تساعده في مسألته؛ حيث دفع هذا "البلادي" إلى البحث عن حل سهل يوفر الخصوصية في مثل هذه الأمور مع سهولة التطبيق العملي لذلك الحل.

الخصوصية وتغيير النمط

ويشير إلى أن الكثيرين يفضّلون عدم الذهاب إلى هذه العيادات، ويفضلون اللجوء إلى وسائل أخرى من بينها البحث على الإنترنت؛ بسبب الأهمية الشديدة للخصوصية في المجتمع، ويرى أنه ينبغي تغيير هذا النمط من التفكير من خلال الأدوات التي تساعد على نشر ثقافة الصحة النفسية، ومن بينها تطبيق "لبيه" الذي سجّل أكثر من 25 ألف تنزيل، وأكثر من 18 ألف مستخدم، وأكثر من ثمانية آلاف استشارة خلال 15 شهرًا.

الرسالة والتوسع

وقال: إن رسالته هي أنه "ليس من العيب أن نستشير متخصصًا في علم النفس، أو نذهب إلى عيادة طبيب؛ فطبيعي أن تكون هناك ضغوط في حياة الإنسان؛ لذا فالتواصل مع أشخاص أكفاء هو ما نسعى إليه بحيث يصل أي إنسان عنده ضغوط إلى من يسمعه ويساعده"؛ حيث يسعى "البلادي" أيضًا إلى التوسع في هذه التجربة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

4 ملايين انطباع

ويقول "البلادي": إن التطبيق يولي أهمية كبيرة للبُعد الاجتماعي والتثقيفي؛ لذا فقد نشر ستة كتب إلكترونية إلى الآن سجلت أكثر من عشرة آلاف قراءة؛ فضلًا عن مدونة تضم أكثر من 60 ألف مقال اجتذبت 30 ألف قارئ، وهناك أيضًا أكثر من 20 بثًّا عبر الإنترنت، بمعدل لا يقل عن بث واحد شهريًّا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ مشيرًا إلى إجراء جلسات علاج جماعي تفاعلية عبر الإنترنت بواسطة ZOOM وSkype، وقد حصدت تلك الجهود أكثر من أربعة ملايين انطباع على وسائل التواصل الاجتماعي.

سفراء لكل المناطق

ويجهّز فريق عمل "البلادي" الآن سفراء في كل مناطق المملكة لنشر الوعي والتحدث مع الناس عن زيارة العيادات النفسية؛ مضيفًا أن الفريق سيطلق خطة علاجية لكل مرض لمساعدة كل حالة بشكل فردي؛ فضلًا عن أساليب العلاج الجماعي. أضاف أن مِنحة إكسبو لايف ستسمح للمشروع بأن يسرع الخطى في أكثر من نطاق؛ بما في ذلك تمويل العمل التقني والاستثمار فيه بشكل أفضل، وتعزيز التكنولوجيا المستخدمة في لبيه وسرعة استخدامه.

شعور مختلف

وعن مشاركته في "إكسبو لايف"، يقول "البلادي": "أول شيء لفت نظري كان الشعور المختلف بأسلوب عمل القائمين على الحدث، كانوا يبذلون جهدًا تنظيميًّا رائعًا وشاقًّا، وعلى الرغم من ذلك لم تغب الابتسامة أبدًا عن وجوههم. التنظيم المتميز وكرم الضيافة والترتيب والاهتمام الكبير بأدق التفاصيل، والترحيب العالي وخصوصًا ابتسامة فريق العمل والمتطوعين؛ كل ذلك خلق لديَّ انطباعًا رائعًا وطاقة إيجابية.

وردة ذهبية

وأضاف: "التنوع في الحضور من الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا أيضًا كان أمرًا رائعًا. هذا يجعلك تعرف كيف ابتكر الناس في أماكن أخرى من العالم حلولًا لمشاكلهم.. صديق من نيوزيلندا أعطاني هدية وردة ذهبية. لقد كانت هدية رائعة، وقد أسعدتني فكرة تواصل العقول وتواصل الشعوب التي كانت في نظري انعكاسًا لشعار "إكسبو 2020 دبي": تواصل العقول وصنع المستقبل".

وتشارك المملكة العربية السعودية بجناح متميز في "إكسبو 2020 دبي" تزيد مساحته عن 13 ألف متر مربع؛ وهو ثاني أكبر جناح في "إكسبو 2020 دبي"، بعد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشبه الجناح في شكله نافذةً ضخمة تفتح من الأرض، وترتفع إلى السماء كرمز لطموح المملكة غير المحدود، وكانعكاس لطابعها الترحيبي وثقافتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.إكسبو لايف تطبيق لبيه