، #أرامكو تكشف عن المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين لعملية طرح أسهمها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت عن مديري سجل الاكتتاب ووكيل التسوية الدولي والمستشارين الخاصين

أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، أنها عيّنت المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين ومديري سجل الاكتتاب المحليين والدوليين، لعملية طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أطلقت طرحها العام الأولي، اليوم (الأحد)، بإعلانها نيتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت أضخم شركة نفط في العالم، في بيان، إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها ستتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وأضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار لعام 2020.

وتابعت، أن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.

ونشرت «أرامكو» عبر حسابها الرسمي على «تويتر» كلمة لرئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، متحدّثًا عن نية الشركة الطرح العام الأوّلي في «تداول»، والذي يشكّل تحوّلًا تاريخيًا في مسيرة الشركة.

كما أعلنت «أرامكو» صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأوضحت، أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.

يأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب تلقته من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وجاءت بيانات المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين ومديري سجل الاكتتاب المحليين والدوليين كالتالي:

أولاً، المستشارون الماليون للشركة:

- سيتي جروب العربية السعودية.

- كريديت سويس العربية السعودية.

- جولدمان ساكس العربية السعودية.

- إتش إس بي سي العربية السعودية.

- جي بي مورغان العربية السعودية.

- ميريل لينش المملكة العربية السعودية.

- مورغان ستانلي السعودية.

- الأهلي المالية.

- سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

ثانياً، المنسقون الرئيسون ومديرو سجل الاكتتاب:

- سيتي جروب ماركتس ليمتد وكريديت سويس للأوراق المالية (أوروبا) المحدودة.

- جولدمان ساكس إنترناشونال.

- إتش إس بي سي العربية السعودية.

- جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي.

- ميريل لينس المملكة العربية السعودية.

- مورغان ستانلي آند كو إنترناشونال بي إل سي.

- الأهلي المالية.

- سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

ثالثا، مديرو سجل الاكتتاب المحليون:

- الراجحي المالية.

- المجموعة المالية هيرمس وجي أي بي كابيتال.

- الرياض المالية.

- السعودي الفرنسي كابيتال.

رابعاً، مديرو سجل الاكتتاب خارج المملكة:

- بانكو سانتاندير إس أيه.

- بي إن بي باريبا.

- بي أو سي آي آسيا المحدودة.

- كريدي أجريكول.

- بنك التمويل والاستثمار.

- دويتشه بنك أيه جي فرع لندن.

- بنك أبوظبي الأول.

- ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي.

- آر بي سي أوروبا المحدودة.

- إس إن بي سي نيكو كابيتال ماركت ليميد.

- سوسيتيه جنرال.

- يو بي إس أي جي فرع لندن.

خامساً، مدير الاكتتاب:

- شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

سادساً، وكيل التسوية الدولي:

- إتش إس بي سي العربية السعودية.

سابعاً، مستشارون خاصون:

- لازارد فرير إس أي إس.

- إم كلايد آند كومباني.

- موبليس آند كومباني يو كيه إل إل بي.أرامكو أرامكو السعودية