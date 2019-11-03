، الكل في واحد.. تغييرات كبرى في عالم "مايكروسوفت وورد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تطبيق سيتيح إنشاء المستندات وتعديلها وإدارتها عبر الهواتف

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تطبيقًا جديدًا، سيُحدث تغييرات كبيرة في عالم برامج "مايكروسوفت وورد" للكتابة على الهواتف الذكية.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن مايكروسوفت طرحت تطبيقًا جديدًا، سيجمع كل برامج "وورد" الشهيرة للكتابة في تطبيق واحد؛ سيعمل على الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

وسيوفر التطبيق الجديد "أوفيس بيتا" على نظام "أندرويد"، جميعَ الأدوات المكتبية الأساسية؛ بدءًا من برامج "وورد"، و"إكسيل"، و"باور بوينت" في تطبيق واحد.

وسيتيح التطبيق إنشاء المستندات وتعديلها وإدارتها عبر الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية، وإمكانية مشاركتها عبر مختلف التطبيقات أو عبر برامج أخرى مثل "جوجل شيتس".

كما سيمكّن التطبيق من تحويل أي ملف بصيغة "PDF" أو صورة، إلى مستند يمكن التعديل عليه سواء عبر برنامج "وورد" أو "إكسيل" أو "باور بوينت"، أو يمكن تحويل أي مستند إلى ملف بصيغة "PDF" أو صورة.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن التطبيق بات متاحًا عبر متجر جوجل الإلكتروني "جوجل بلاي".مايكروسوفت وورد مايكروسوفت الهواتف الذكية