محمد بن مسعود - الدمام - ضرر جديد قد يدعوك إلى ترك التدخين.. هذا ما يفعله في وجهك صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-03 إلى جانب الأسباب الكثيرة التي تدفع المدخنين إلى الإقلاع عن هذه العادة، أضاف العلماء أخيرًا، سببًا جديدًا قد يدعو البعض إلى ترك السجائر.

وخلُص باحثون في جامعة بريستول البريطانية، في دراسة جديدة، إلى أن التدخين بشراهة يمكن أن يُسرّع في غزو الشيخوخة لوجوه المدخنين، حسبما أوردته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وقال فريق الباحثين -بحسب "سكاي نيوز عربية"- إنه تَتَبَّعَ بيانات نحو نصف مليون شخص من المشاركين المتطوعين، من أجل فحص 1800 سمة لديهم؛ بُغية معرفة مدى تأثرها بالتدخين.

وأوضح الباحثون أن التدخين يؤثر على مظهر الإنسان؛ لا سيما وجهه، كما يؤثر على أمور أخرى مثل صحة الرئة.

وفي حال أمعن الشخص في التدخين لفترة طويلة، فهو يغامر بفقدان جاذبية الوجه ومواجهة كمية أكبر من التجاعيد، حسب الدراسة.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة قد تساعد في ردع بعض الأشخاص عن ممارسة هذه العادة، أو مساعدة الآخرين ممن يسعون إلى الإقلاع عن التدخين.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة لوزي ميلارد: إن البحث اعتمد على مقاربة جديدة من أجل معرفة الآثار السلبية للتدخين؛ لـ"نجد أن هذه العادة تعجّل بشيخوخة الوجه".

وأوضحت الدراسة أن المدخن الحالي الذي يستهلك 5 سجائر يوميًّا منذ 12 عامًا، أو المدخن السابق الذي مارس هذه العادة بذات الحجم لمدة 21 عامًا، مُعَرّضون أكثر من غيرهم لظهور آثار الشيخوخة على وجوههم مثل التجاعيد.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 Advertisements 12:15 PM

دراسة أُجريت على نصف مليون شخص لفحص 1800 سمة لديهم

إلى جانب الأسباب الكثيرة التي تدفع المدخنين إلى الإقلاع عن هذه العادة، أضاف العلماء أخيرًا، سببًا جديدًا قد يدعو البعض إلى ترك السجائر.

وخلُص باحثون في جامعة بريستول البريطانية، في دراسة جديدة، إلى أن التدخين بشراهة يمكن أن يُسرّع في غزو الشيخوخة لوجوه المدخنين، حسبما أوردته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وقال فريق الباحثين -بحسب "سكاي نيوز عربية"- إنه تَتَبَّعَ بيانات نحو نصف مليون شخص من المشاركين المتطوعين، من أجل فحص 1800 سمة لديهم؛ بُغية معرفة مدى تأثرها بالتدخين.

وأوضح الباحثون أن التدخين يؤثر على مظهر الإنسان؛ لا سيما وجهه، كما يؤثر على أمور أخرى مثل صحة الرئة.

وفي حال أمعن الشخص في التدخين لفترة طويلة، فهو يغامر بفقدان جاذبية الوجه ومواجهة كمية أكبر من التجاعيد، حسب الدراسة.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة قد تساعد في ردع بعض الأشخاص عن ممارسة هذه العادة، أو مساعدة الآخرين ممن يسعون إلى الإقلاع عن التدخين.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة لوزي ميلارد: إن البحث اعتمد على مقاربة جديدة من أجل معرفة الآثار السلبية للتدخين؛ لـ"نجد أن هذه العادة تعجّل بشيخوخة الوجه".

وأوضحت الدراسة أن المدخن الحالي الذي يستهلك 5 سجائر يوميًّا منذ 12 عامًا، أو المدخن السابق الذي مارس هذه العادة بذات الحجم لمدة 21 عامًا، مُعَرّضون أكثر من غيرهم لظهور آثار الشيخوخة على وجوههم مثل التجاعيد.