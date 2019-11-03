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إبراهيم الحازمي - أديلايد: رعى الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي؛ صباح اليوم، حفل تخريج عدد من الطلبة بمركز الاحتفالات الموحد بولاية أديلايد، حيث بلغ عدد الخريجين أكثر من ٦٠ طالباً وطالبة من ثلاث جامعات أسترالية في تخصصات طبية وهندسية نوعية.
وفي تصريح لـ "الخليج 365" أكّد الملحق الثقافي خداوردي؛ أن هذه المناسبة تأتي تتويجاً لجهود حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذين لا يألون جهداً في دعم برنامج الابتعاث.
ولفت خداوردي؛ إلى أهمية دور برنامج الابتعاث في إعداد شريحة من شباب الوطن المؤهل في جميع التخصصات العلمية والنوعية، متمنياً في الوقت نفسه التوفيق لجميع الخريجين والخريجات.
وتقدم خداوردي؛ بالشكر والعرفان لرئيس النادي السعودي أحمد بن عبدالله رضا؛ وفريق العمل، على جهودهم في إنجاح حفل التخرج، وجميع اللقاءات المفتوحة التي تم تنظيمها مع الطلبة التي تأتي ضمن برنامج زيارة الملحق للولاية.
الملحق الثقافي السعودي أستراليا
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 12:05 PM
أكثر من ٦٠ طالباً وطالبة من ثلاث جامعات في تخصصات طبية وهندسية نوعية"خداوردي" يزف عدداً من الطلبة خريجي الجامعات الأسترالية في أديلايد
إبراهيم الحازمي - أديلايد: رعى الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي؛ صباح اليوم، حفل تخريج عدد من الطلبة بمركز الاحتفالات الموحد بولاية أديلايد، حيث بلغ عدد الخريجين أكثر من ٦٠ طالباً وطالبة من ثلاث جامعات أسترالية في تخصصات طبية وهندسية نوعية.
وفي تصريح لـ "الخليج 365" أكّد الملحق الثقافي خداوردي؛ أن هذه المناسبة تأتي تتويجاً لجهود حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذين لا يألون جهداً في دعم برنامج الابتعاث.
ولفت خداوردي؛ إلى أهمية دور برنامج الابتعاث في إعداد شريحة من شباب الوطن المؤهل في جميع التخصصات العلمية والنوعية، متمنياً في الوقت نفسه التوفيق لجميع الخريجين والخريجات.
وتقدم خداوردي؛ بالشكر والعرفان لرئيس النادي السعودي أحمد بن عبدالله رضا؛ وفريق العمل، على جهودهم في إنجاح حفل التخرج، وجميع اللقاءات المفتوحة التي تم تنظيمها مع الطلبة التي تأتي ضمن برنامج زيارة الملحق للولاية.
، "خداوردي" يزف عدداً من الطلبة خريجي الجامعات الأسترالية في أديلايد ،
المصدر : الخليج 365
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