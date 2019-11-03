السعودية اليوم / انعقاد أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

عُقدت في الرياض اليوم، أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستضيفه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وذلك برئاسة معالي الأمين العام للأمانة والمشرف العام على المركز الدكتور فهد بن عبدالله السماري ورؤساء مراكز الوثائق والدراسات في دول الخليج العربي.

وعبر معاليه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - على الموافقة الكريمة لاستضافة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لهذا الاجتماع، مشيراً إلى الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للعمل الخليجي المشترك، لا سيما في مجال الوثائق والبحوث والدراسات.

وفي ختام الاجتماع جرى مناقشة عدة موضوعات، منها: عرض التقرير المالي والإداري للأمانــة العامة، وكذلك المسوَّدَة النهائية لـ "الخطة الإستراتيجية الشاملة للأمانة"، وما تم إنجازه من قبل مركز عيسى الثقافي في مملكة البحرين حول إقامة ندوة علمية عن الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة - رحمه الله -، كما جرى استعراض مشروع "موسوعة تاريخية مصورة لدول

// انتهى //

12:50ت م

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الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسعُقدت في الرياض اليوم، أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستضيفه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وذلك برئاسة معالي الأمين العام للأمانة والمشرف العام على المركز الدكتور فهد بن عبدالله السماري ورؤساء مراكز الوثائق والدراسات في دول الخليج العربي.وعبر معاليه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - على الموافقة الكريمة لاستضافة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لهذا الاجتماع، مشيراً إلى الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للعمل الخليجي المشترك، لا سيما في مجال الوثائق والبحوث والدراسات.وفي ختام الاجتماع جرى مناقشة عدة موضوعات، منها: عرض التقرير المالي والإداري للأمانــة العامة، وكذلك المسوَّدَة النهائية لـ "الخطة الإستراتيجية الشاملة للأمانة"، وما تم إنجازه من قبل مركز عيسى الثقافي في مملكة البحرين حول إقامة ندوة علمية عن الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة - رحمه الله -، كما جرى استعراض مشروع "موسوعة تاريخية مصورة لدول مجلس التعاون الخليجي "، وعدد من الموضوعات الأخرى المقدمة من قبل المراكز والأعضاء.// انتهى //12:50ت م0047

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