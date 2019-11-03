السعودية اليوم / فريق عمل الاعتماد المؤسسي "مسار" يزور كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة



جدة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

زار فريق عمل هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثل في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" اليوم, كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من أعمال زيارات التقويم الخارجي للكلية.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي, أن الفريق يقوم بهذه الزيارة للكلية بغرض إجراء عملية التقويم للاعتماد المؤسسي الذي سيستمر في الكلية لعدة أيام ويتكون الفريق من مجموعة من المختصين في الاعتماد المؤسسي في مجال التدريب التقني والمهني, حيث يقوم بتهيئة الكلية وتقديم عدد من جوانب الدعم والمساندة لها تتضمن تدريب منسقي الجودة على معايير الاعتماد المؤسسي, وتعبئة التقارير الدراسية الذاتية للمؤسسة.

يُذكر أن تطبيق مركز "مسار" للاعتماد المؤسسي يهدف إلى زيادة كفاءة عملية التدريب من خلال تحسين جودة مخرجاتها وتوأمتها مع سوق العمل ومتطلبات جهات التوظيف والارتقاء بأدائها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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12:33ت م

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