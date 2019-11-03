السعودية اليوم / مسلحون يضرمون النار في مدرسة حكومية شمال غرب باكستان



إسلام آباد 6 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 3 نوفمبر 2019 م واس

أضرم مسلحون مجهولون اليوم النار في مدرسة ابتدائية حكومية بإحدى القرى في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أنها تلقت بلاغًا من إدارة المدرسة الواقعة في قرية "ضميري" بمنطقة "بالاكوت" بإقليم خيبر بختونخوا بأن عناصر مجهولة أضرمت النار في مبنى المدرسة مما أدى إلى احتراق أثاثها دون وقوع خسائر بشرية.

وأضافت الشرطة أنها فتحت بلاغًا وبدأت تحقيقات للوصول إلى العناصر المسؤولة عن الحادث.

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12:33ت م

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