السعودية اليوم / النيابة العامة توجه بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحق أب قام بتعنيف طفله



الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

وجهت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحق أب قام بتعنيف طفله الذي لم يتجاوز السابعة من عمره وظهر بمقطع فيديو مصور بدت عليه آثار تعنيف أسري وتعرضه للضرب الجسدي من قبل والده.

جاء ذلك بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه ظهور أحد الأطفال من إحدى الجنسيات العربية في إحدى مناطق المملكة وإفادته عن تعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده، كما يظهر وجود كدمات وإصابات نوعية في جبهة الطفل وإحدى عينيه بفعل التعرض لعنف جسدي.

وسيتم تحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24 / 27 / 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكدت النيابة العامة تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم وأن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.

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12:30ت م

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