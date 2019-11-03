السعودية اليوم/ تقنية القطيف تحتفي بتخريج 561 طالبة



الدمام 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

احتفت الكلية التقنية العالمية في محافظة القطيف أمس، بتخريج الدفعة الثانية من الطالبات، والبالغ عددهم 561 طالبة، يدرسن في تخصصات متنوعة، وذلك تحت رعاية حرم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي.

وتضمنت فعاليات الحفل الذي أقيم في قاعة الأندلس بالدمام، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ومسيرة الخريجات، وعرض فيلم وثائقي عن شركاء النجاح، وكلمة لعميدة الكلية الدكتورة جين لورد، التي رحبت وشكرت الجميع على الجهود المبذولة، مشيدة بالإنجازات، مؤكدة على تعزيز دور المرأة الاقتصادي في المنطقة، ودعم رؤية 2030، إذ تشكل النساء ٣٠٪ من القوى

كما تضمنت الفعاليات كلمة للرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد التويجري، ألقتها نيابة عنه أروى السلوم، أكدت فيها أهمية التدريب التقني والمهني في المجتمعات المتحضرة ودورها في دفة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل الكوادر الوطنية لعدد من التخصصات في سوق العمل، واهتمام القيادة الرشيدة بتعليم المرأة، ومشاركة المرأة في مجال التدريب والبرامج التقنية والفنية، والعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وقيام شركة كليات التميز بتقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات السوق المحلية، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني.

يذكر أن تخصصات الخريجات شملت المبيعات، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، وإدارة المشاريع الصغيرة، وخدمة العملاء، إضافة إلى الفعاليات والتخطيط، والصحة والسلامة المهنية.

// انتهى //

12:02ت م

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الدمام 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واساحتفت الكلية التقنية العالمية في محافظة القطيف أمس، بتخريج الدفعة الثانية من الطالبات، والبالغ عددهم 561 طالبة، يدرسن في تخصصات متنوعة، وذلك تحت رعاية حرم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي.وتضمنت فعاليات الحفل الذي أقيم في قاعة الأندلس بالدمام، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ومسيرة الخريجات، وعرض فيلم وثائقي عن شركاء النجاح، وكلمة لعميدة الكلية الدكتورة جين لورد، التي رحبت وشكرت الجميع على الجهود المبذولة، مشيدة بالإنجازات، مؤكدة على تعزيز دور المرأة الاقتصادي في المنطقة، ودعم رؤية 2030، إذ تشكل النساء ٣٠٪ من القوى السعودية العاملة في القطاع الخاص.كما تضمنت الفعاليات كلمة للرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد التويجري، ألقتها نيابة عنه أروى السلوم، أكدت فيها أهمية التدريب التقني والمهني في المجتمعات المتحضرة ودورها في دفة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل الكوادر الوطنية لعدد من التخصصات في سوق العمل، واهتمام القيادة الرشيدة بتعليم المرأة، ومشاركة المرأة في مجال التدريب والبرامج التقنية والفنية، والعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وقيام شركة كليات التميز بتقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات السوق المحلية، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني.يذكر أن تخصصات الخريجات شملت المبيعات، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، وإدارة المشاريع الصغيرة، وخدمة العملاء، إضافة إلى الفعاليات والتخطيط، والصحة والسلامة المهنية.// انتهى //12:02ت م0034

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