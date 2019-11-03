السعودية اليوم / استكمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتأهيل طريق السلام ضمن برنامج "أنسنة المدينة"



المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

أنهت هيئة تطوير المدينة المنورة أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتأهيل طريق السلام في الناحية الغربية للمنطقة المركزية, بما يعزّز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمرتادي الطريق, وقاصدي المسجد النبوي.

ويشتمل المشروع الذي يمثّل أحد مشروعات برنامج "أنسنة المدينة" على مسارات للمُشاة, وأخرى مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة, ونقاط سبيل لسقيا الماء, ومناطق للاستراحة, بالإضافة إلى مسارات للمركبات, ومواقف لحافلات النقل العام.

// انتهى //

11:50ت م

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