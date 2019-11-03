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تنبيه من هطول أمطار رعدية على جازان

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2019-11-03

تنبيه من هطول أمطار رعدية على جازان

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير والريث والعارضة، والعيدابي وفيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساء – بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.




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