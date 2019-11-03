2019-11-03

فيديو.. الرميان: تراجع سعر النفط دليل على نجاح أرامكو بعد الهجمات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة “أرامكو” ياسر الرميان أن تراجع أسعار النفط دليل على نجاح أرامكو باستعادة الإنتاج المفقود بعد الهجمات.

وأعلن الرميان، موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب.

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وقال الرميان، في المؤتمر الصحافي الرسمي حول تفاصيل الاكتتاب العام، إن طرح أرامكو في “تداول” دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية.

وفي سياق متصل، أفاد الرميان أن الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو.

وتابع:”الطرح العام الأولي لأرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030 “.