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شكرا لقرائتكم بعد تعاقب كيار ومها.. خطر جديد في الطريق إلى بحر العرب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بعد تعاقب كيار ومها.. خطر جديد في الطريق إلى بحر العرب!
متابعات الخليج 365 - أحمد سعيد
مع تطور إعصار مها وتوقعات بتحوله إلى درجته الأولى ثم الثانية خلال 48 ساعة، هناك خطر جديد يلوح في الأفق داخل بحر العرب، بحسب ما كشف مركز طقس العرب.
المركز كشف أن هناك عاصفة استوائية في المحيط الهادي بمسمى هالونج يتوقع أن تتطور هي الأخرى إلى إعصار من الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة المقبلة، وقال المركز إن سرعة الرياح حالياً تصل إلى 40 عقدة.
ويعاني بحر العرب من اختلاط وتعاقب أعاصير عدة، فبعد أيام من زوال خطر إعصار كيار، دخلت العاصفة مها في طور الخطر، قبل الكشف عن الخطر الجديد.
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