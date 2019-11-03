الناصر: الأداء المالي والتدفقات النقدية لأرامكو الأفضل عالمياً

2019-11-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، إن شركة أرامكو تتمتع بموقف مالي قوي وتدفقات نقدية هي الأفضل عالميا بفضل قلة التكلفة.

وأضاف في المؤتمر الصحافي الرسمي حول تفاصيل الاكتتاب العام أن الأداء المالي والتدفقات النقدية لأرامكو الأفضل عالمياً، وقمنا بمحادثات موسعة مع مستثمرين محليين وأجانب خلال مرحلة التحضير للطرح.

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وأضاف أن الحكومة ستتنازل متى اقتضت الضرورة عن حقها في استلام توزيعات الأرباح النقدية لمدة 5 سنوات ابتداء من 2020.

وكانت أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.