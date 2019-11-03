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الرميان: تحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو خلال 10 أيام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، أنه خلال عشرة أيام سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو”، مضيفاً أنه: “بعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام سيتم إدراج السهم في تداول”.
وأكد الرميان، في المؤتمر الصحافي الرسمي حول تفاصيل الاكتتاب العام، أنه من الصعب التعليق على تقييم أرامكو في هذه المرحلة.
وأمّا في ما يتعلق بالإدراج خارج السوق السعودية: أجاب :”اتخاذ القرار بخصوص الإدراج خارج “تداول” سيتم في الوقت المناسب”.
وتابع قائلاً: “تحديد نسبة وسعر الطرح سيتم بعد عملية بناء سجل الأوامر”.
وفي سياق متصل، أفاد الرميان أن الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو.
وتابع: “الطرح العام الأولي لأرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030 “.
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