شكرا لقرائتكم حقوق الإنسان تطلق قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-03 حقوق الإنسان تطلق قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، عن إطلاق قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية. Advertisements وأضاف العواد أن المملكة تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد استخدامها. وأشار العواد، إلى أن قاعدة البيانات هذه مصممة وفق تقنية متطورة لبلوغ أفضل المستويات في مجال (الحكومة الإلكترونية) إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان تطلق قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.