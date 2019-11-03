- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو يبرز جهود رجال الأمن السعودي في تحرير المواطن الذروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو يبرز جهود رجال الأمن السعودي في تحرير متابعات الخليج 365 الذروي
متابعات الخليج 365 - الرياض
ناصر الذروي مواطن سعودي احتجزته ميليشيا الحوثي 5 سنوات في اليمن، وخلالها فشل الصليب الأحمر في إطلاق سراحه.
لكن أجهزة المملكة الأمنية تمكنت من إعادته إلى أرض الوطن سليماً معافى.
وتؤكد جهود قوات الأمن السعودية أن سلامة المواطنين وأمنهم همهم الأكبر، وأن جهودهم لحفظ أمن المواطنين لا تكل ولا تمل، تحت أي سماء وفوق أي أرض.
وأشاد المواطنون بجهود قوات الأمن السعودية ودورها في الحفاظ على حياة مواطنيها مؤكدين أن جهودهم فخر لنا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يبرز جهود رجال الأمن السعودي في تحرير المواطن الذروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.