اخبار السعوديه

فيديو يبرز جهود رجال الأمن السعودي في تحرير المواطن الذروي

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم فيديو يبرز جهود رجال الأمن السعودي في تحرير المواطن الذروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-03

فيديو يبرز جهود رجال الأمن السعودي في تحرير متابعات الخليج 365 الذروي

متابعات الخليج 365 - الرياض

ناصر الذروي مواطن سعودي احتجزته ميليشيا الحوثي 5 سنوات في اليمن، وخلالها فشل الصليب الأحمر في إطلاق سراحه.

لكن أجهزة المملكة الأمنية تمكنت من إعادته إلى أرض الوطن سليماً معافى.

Advertisements

وتؤكد جهود قوات الأمن أن سلامة المواطنين وأمنهم همهم الأكبر، وأن جهودهم لحفظ أمن المواطنين لا تكل ولا تمل، تحت أي سماء وفوق أي أرض.

وأشاد المواطنون بجهود قوات الأمن السعودية ودورها في الحفاظ على حياة مواطنيها مؤكدين أن جهودهم فخر لنا.

 




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يبرز جهود رجال الأمن السعودي في تحرير المواطن الذروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا