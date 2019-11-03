فيديو يبرز جهود رجال الأمن السعودي في تحرير المواطن الذروي

2019-11-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

ناصر الذروي مواطن سعودي احتجزته ميليشيا الحوثي 5 سنوات في اليمن، وخلالها فشل الصليب الأحمر في إطلاق سراحه.

لكن أجهزة المملكة الأمنية تمكنت من إعادته إلى أرض الوطن سليماً معافى.

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وتؤكد جهود قوات الأمن السعودية أن سلامة المواطنين وأمنهم همهم الأكبر، وأن جهودهم لحفظ أمن المواطنين لا تكل ولا تمل، تحت أي سماء وفوق أي أرض.

وأشاد المواطنون بجهود قوات الأمن السعودية ودورها في الحفاظ على حياة مواطنيها مؤكدين أن جهودهم فخر لنا.