رسمياً.. أرامكو تعلن نيتها إدراج جزء من أسهمها وتطلق نظام حوافز للسعوديين

2019-11-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة “أرامكو”، اليوم الأحد، رسمياً نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية.

وقالت: إن تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم سيتم بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

كما أعلنت أرامكو عن إطلاق نظام حوافز للسعوديين يتضمن منح أسهم مجانية ضمن ضوابط محددة.

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وتضمن أرامكو توزيعات أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار حتى 2024.

من جانب آخر، أكدت مصادر أن الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو سيكون في 10 نوفمبر، وفقاً لـ”العربية نت”.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.