مبني على أحداث حقيقية.. جملة سينمائية شهيرة ستراها في حكايا الميدان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حكايا مسك

من المنتظر أن تنطلق فعاليات مبادرة حكايا مسك 2019 الثلاثاء المقبل، وفي المنصة التفاعلية لحكايا، سيتفاعل الزوارة في جلسات حوارية مع رجال الإطفاء والمرور وكذلك المسعفين، في منصة فرعية بعنوان "حكايا الميدان"، وكل القصص فيها مبنية على أحداث حقيقية، وهذه الجملة اعتدنا على رؤيتها في مقدمة الأفلام السينمائية، وهي حاضرة في حكايا مسك بأسلوب تفاعلي بين المتحدث والجمهور.

وتجمع حكايا الميدان عددا من موظفي المرور والإسعاف والدفاع المدني بجمهور حكايا ليشاركوهم حكايا لا مثيل لها من كواليس عملهم وبطولاتهم، بحيث يروي يوميا ضيف مختلف إحدى قصصه التي لا تنسى.

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ويطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، مبادرة حكايا مسك 2019 ضمن فعاليات #موسم_الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر الحالي، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من القادة والمبدعين في مجال الإنتاج المرئي، حيث ستشارك أسماء بارزة في عالم الإنتاج والإخراج من أفراد وشركات محلية وعالمية.

وتهدف مبادرة "حكايا مسك" التي تنعقد بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض، إلى استقطاب المواهب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية، من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.

وتتيح "حكايا مسك" للشباب المبدع فتح قنوات تواصل مع المختصين لتطوير مواهبهم والتعرف على آخر التطورات في مجالاتهم، وتمكينهم من استلهام الأفكار من التفاصيل الصغيرة والظروف المحيطة، وتعليمهم آليات تحويل الأفكار الملهمة إلى خطوات عملية يمكن تحقيقها واقعيا، كما تشجع الفعاليات الشباب على الشروع في تطبيق أفكارهم، من خلال تعريفهم بالطرق المبتكرة لذلك.

وتتميز "حكايا 2019" عن النسخ السابقة بالربط والتكامل، حيث تخطو الفعالية نحو عالم التوثيق بمفهوم جديد في فضاء متكامل لعالم صناعة المحتوى المرئي والمسموع، وتجسيد الأفكار إلى واقع ملموس، حيث تربط "حكايا مسك 2019" جميع الحكايا السابقة ببعضها، فتتحول كل الأفكار والرسومات والنصوص إلى مشاهد حية.