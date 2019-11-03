السعودية | لأول مرة.. صالة "تداول" للأسهم لطالبات جامعة نورة

شكرا لقرائتكم لأول مرة.. صالة "تداول" للأسهم لطالبات جامعة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تدشن مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى يوم غد الاثنين صالة "تداول"، بالتعاون مع شركة السوق المالية "تداول" وذلك في كلية الإدارة والأعمال بالجامعة.

وينتظر أن تشكل صالة "تداول" في كلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إضافة معرفية لطالبات الجامعة في مفهوم الوعي المالي، وتجربة التعاطي مع الأساليب والأنماط والأدوات والمهارات المالية، فيما ستفتتح الصالة رئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية سارة السحيمي، بحضور الرئيس التنفيذي لـ"تداول" المهندس خالد الحصان، وعدد من المديرين التنفيذيين بها ومسؤولي الجامعة.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن متمثلة بكلية الإدارة والأعمال إلى صناعة ثقافة مالية للطالبات وتنمية مهاراتهن الاستثمارية، كما تقدم تداول برنامج "استثمر بوعي"، الذي يُعد بمثابة رحلة تعليمية تسمح للطالبات بالتعلم والتفاعل والتطبيق والمنافسة في آن واحد.

وبهذا الصدد بينت عميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة غادة العريفي أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" دعمت إنشاء صالة التداول في كلية الإدارة والأعمال، لتنقل الأسعار اللحظية للأسهم ومؤشرات السوق بشكل مباشر بحيث يخدم الطالبات الحاليات والمستقبليات وأعضاء الجامعة من الهيئة التعليمية والإدارية.

وأضافت عميدة كلية الإدارة والأعمال، أن الصالة تستهدف بخدماتها نحو أربعين ألف مستفيدة بالمدينة الجامعية، مشيرة إلى أن هناك خطة مستقبلية لتقديم برامج ضمن حزمة برامج خدمة المجتمع في مفهوم التوعية المالية.