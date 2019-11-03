السعودية | 25 غواصاً وغواصة شاركوا بتنظيف بحر نصف القمر في الشرقية

شكرا لقرائتكم 25 غواصاً وغواصة شاركوا بتنظيف بحر نصف القمر في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، السبت، حملة لتنظيف قاع وشاطئ نصف القمر من الشوائب العضوية وغير العضوية، بمشاركة 25 غواصاً وغواصة و30 متطوعاً ومتطوعة، نظمها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني وبلدية الظهران، بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول وحرس الحدود.

واستمرت حملة التنظيف لشاطئ وقاع البحر بشاطئ نصف القمر 7 ساعات، تم خلالها جمع كميات من النفايات المضرة للبيئة التي تسبب فيها مرتادي الشواطئ، إذ إن أغلب النفايات التي تم جمعها كانت عبارة عن زجاج وبلاستيك، وغيرها من نفايات تم جمعها من قاع البحر والشاطئ. وبلغت كمية النفايات والشوائب التي تم إزالتها نصف طن من المواد البلاستيكية والزجاجية والخشبية.

وتهدف الحملة لنشر التوعية والتذكير بوجوب المحافظة على الثروات البيئية من الشوائب العضوية وغير العضوية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي البيئي والتطوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على البيئة وحمايتها من الثلوث، وهو الأمر الذي يعتبر مسؤولية مشتركة.

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على تنفيذ مثل هذه الحملات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة، كما تسعى لرفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدى المجتمع، كما تدعو جميع مرتادي الشواطئ والمتنزهات وكافة المرافق للمحافظة على النظافة العامة والاهتمام بها ليستفيد منها الجميع.