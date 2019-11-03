، الناصر: المملكة ستتنازل عن حقها في توزيع الأرباح إذا اقتضت الضرورة لمدة 5 أعوام ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر؛ إن #أرامكو تقدم مستوى جديداً من الفرص للمواطنين والمستثمرين في حق التملك المباشر، والشركة هي الأكثر استقرارا في توفير الطاقة للعالم".
وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أرامكو اليوم : #أرامكو أكبر شركة متكاملة في العالم للنفط الخام، وأنتجت خلال النصف الأول من عام 2019 (13.2) مليون برميل والطاقة التكريرية الصافية لشركة #أرامكو تبلغ 3.1 مليون برميل يومياً.
وأضاف: احتياطي النفط المكافئ لشركة #أرامكو يبلغ 204 مليارات برميل، وستتخذ الشركة من الطرح العام ركيزة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكّد أن المملكة ستتنازل عن حقها في توزيع الأرباح إذا اقتضت الضرورة لمدة 5 أعوام.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد أطلقت طرحها العام الأولي اليوم (الأحد)، بإعلانها نيتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).
وقالت أضخم شركة نفط في العالم، في بيان، إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها ستتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.
وأضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.
وتابعت، أن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.
ونشرت «أرامكو» عبر حسابها الرسمي على «تويتر» كلمة لرئيسها وكبير إدراييها التنفيذيين، أمين الناصر، متحدّثًا عن نية الشركة الطرح العام الأوّلي في «تداول»، والذي يشكّل تحوّلًا تاريخيًا في مسيرة الشركة.
كما أعلنت «أرامكو» عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.
وأوضحت، أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.
يأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب تلقته من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.أرامكو أرامكو السعودية النفط
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 11:50 AM
قال في مؤتمر #أرامكو: الشركة ستتخذ من الطرح العام ركيزة في دعم الاقتصاد الوطني
قال رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر؛ إن #أرامكو تقدم مستوى جديداً من الفرص للمواطنين والمستثمرين في حق التملك المباشر، والشركة هي الأكثر استقرارا في توفير الطاقة للعالم".
وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أرامكو اليوم : #أرامكو أكبر شركة متكاملة في العالم للنفط الخام، وأنتجت خلال النصف الأول من عام 2019 (13.2) مليون برميل والطاقة التكريرية الصافية لشركة #أرامكو تبلغ 3.1 مليون برميل يومياً.
وأضاف: احتياطي النفط المكافئ لشركة #أرامكو يبلغ 204 مليارات برميل، وستتخذ الشركة من الطرح العام ركيزة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكّد أن المملكة ستتنازل عن حقها في توزيع الأرباح إذا اقتضت الضرورة لمدة 5 أعوام.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد أطلقت طرحها العام الأولي اليوم (الأحد)، بإعلانها نيتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).
وقالت أضخم شركة نفط في العالم، في بيان، إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها ستتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.
وأضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.
وتابعت، أن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.
ونشرت «أرامكو» عبر حسابها الرسمي على «تويتر» كلمة لرئيسها وكبير إدراييها التنفيذيين، أمين الناصر، متحدّثًا عن نية الشركة الطرح العام الأوّلي في «تداول»، والذي يشكّل تحوّلًا تاريخيًا في مسيرة الشركة.
كما أعلنت «أرامكو» عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.
وأوضحت، أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.
يأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب تلقته من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
، الناصر: المملكة ستتنازل عن حقها في توزيع الأرباح إذا اقتضت الضرورة لمدة 5 أعوام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الناصر: المملكة ستتنازل عن حقها في توزيع الأرباح إذا اقتضت الضرورة لمدة 5 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.