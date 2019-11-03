، الناصر: المملكة ستتنازل عن حقها في توزيع الأرباح إذا اقتضت الضرورة لمدة 5 أعوام ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال في مؤتمر #أرامكو: الشركة ستتخذ من الطرح العام ركيزة في دعم الاقتصاد الوطني

قال رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر؛ إن #أرامكو تقدم مستوى جديداً من الفرص للمواطنين والمستثمرين في حق التملك المباشر، والشركة هي الأكثر استقرارا في توفير الطاقة للعالم".

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أرامكو اليوم : #أرامكو أكبر شركة متكاملة في العالم للنفط الخام، وأنتجت خلال النصف الأول من عام 2019 (13.2) مليون برميل والطاقة التكريرية الصافية لشركة #أرامكو تبلغ 3.1 مليون برميل يومياً.

وأضاف: احتياطي النفط المكافئ لشركة #أرامكو يبلغ 204 مليارات برميل، وستتخذ الشركة من الطرح العام ركيزة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكّد أن المملكة ستتنازل عن حقها في توزيع الأرباح إذا اقتضت الضرورة لمدة 5 أعوام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أطلقت طرحها العام الأولي اليوم (الأحد)، بإعلانها نيتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت أضخم شركة نفط في العالم، في بيان، إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها ستتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وأضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.

وتابعت، أن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.

ونشرت «أرامكو» عبر حسابها الرسمي على «تويتر» كلمة لرئيسها وكبير إدراييها التنفيذيين، أمين الناصر، متحدّثًا عن نية الشركة الطرح العام الأوّلي في «تداول»، والذي يشكّل تحوّلًا تاريخيًا في مسيرة الشركة.

كما أعلنت «أرامكو» عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأوضحت، أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.

يأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب تلقته من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.أرامكو أرامكو السعودية النفط