محمد بن مسعود - الدمام - المواطنون المكتتبون يحق لهم الحصول على أسهم مجانية أعلنت شركة أرامكو، عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات، بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها. ووفق ما نقلته "رويترز" قالت أرامكو، في معرض إعلان نِيتها الإدراج بالبورصة السعودية: إن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج؛ سيحقّ لهم الحصول على أسهم مجانية.أرامكو أرامكو السعودية 03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 11:37 AM المواطنون المكتتبون يحق لهم الحصول على أسهم مجانية Advertisements أرامكو تعلن: 68 مليار دولار صافي ربح لـ9 أشهر أرامكو تعلن: 68 مليار دولار صافي ربح لـ9 أشهر أعلنت شركة أرامكو، عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات، بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها. ووفق ما نقلته "رويترز" قالت أرامكو، في معرض إعلان نِيتها الإدراج بالبورصة السعودية: إن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج؛ سيحقّ لهم الحصول على أسهم مجانية. الكلمات المفتاحية ، أرامكو تعلن: 68 مليار دولار صافي ربح لـ9 أشهر ،

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