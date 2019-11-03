، مؤتمر صحفي مهم لـ #أرامكو بعد قليل بحضور الرميان والناصر ،

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تعقد شركة #أرامكو مؤتمراً صحفياً مهما -بعد قليل- وذلك عقب إعلانها، صباح اليوم، وبشكل رسمي، نيتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية، كما أعلنت اليوم إطلاق نظام حوافز للسعوديين يتضمن منح أسهم مجانية ضمن ضوابط محدّدة
ويعقد المؤتمر رئيس مجلس إدارة #أرامكو ياسر الرميان؛ بحضور رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر؛ لإعلان تسجيل وطرح جزءٍ من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
وكانت #أرامكو قد قالت إنها تضمن توزيعات أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار حتى 2024.
وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم، أن الحكومة تعتزم بيع جزءٍ من أسهمها في الشركة.
وأضافت، أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي -سعر اكتتاب أسهم الطرح لجميع المكتتبين- في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
وبيّنت، أن أسهم الطرح ستتوافر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد.
وقالت، إن كلاً من الشركة والمساهمين الرئيسين سيخضعون إلى قيود على التصرف في الأسهم أو إصدار أسهم اضافية، وستتضمن نشرة الإصدار مزيداً من التفاصيل.أرامكو أرامكو السعودية مؤتمر صحفي
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 11:04 AM
بعد إعلان نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية
تعقد شركة #أرامكو مؤتمراً صحفياً مهما -بعد قليل- وذلك عقب إعلانها، صباح اليوم، وبشكل رسمي، نيتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية، كما أعلنت اليوم إطلاق نظام حوافز للسعوديين يتضمن منح أسهم مجانية ضمن ضوابط محدّدة
ويعقد المؤتمر رئيس مجلس إدارة #أرامكو ياسر الرميان؛ بحضور رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر؛ لإعلان تسجيل وطرح جزءٍ من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
وكانت #أرامكو قد قالت إنها تضمن توزيعات أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار حتى 2024.
وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم، أن الحكومة تعتزم بيع جزءٍ من أسهمها في الشركة.
وأضافت، أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي -سعر اكتتاب أسهم الطرح لجميع المكتتبين- في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
وبيّنت، أن أسهم الطرح ستتوافر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد.
وقالت، إن كلاً من الشركة والمساهمين الرئيسين سيخضعون إلى قيود على التصرف في الأسهم أو إصدار أسهم اضافية، وستتضمن نشرة الإصدار مزيداً من التفاصيل.
، مؤتمر صحفي مهم لـ #أرامكو بعد قليل بحضور الرميان والناصر ،
المصدر : الخليج 365
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