رابط تقديم وظائف القوات البحرية 1441 للرجال على برنامج المساندة الفنية والمواعيد

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عبر موقع وزارة الدفاع عن وظائف للرجال بالسعودية، حيث يتم استقبال طلبات تقديم وظائف القوات البحرية 1441 للرجال خلال الفترة من يوم الأحد 13/ 3/ 1441 هـ، وحتى يوم السبت الموافق 19/ 3/ 1441 هـ، وذلك عبر رابط التوظيف بالموقع الإلكتروني، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط التقديم لتلك الوظيفة، وكذلك للتقديم في وظيفة إدارة تشغيل وصيانة المنشآت والمرافق.

تقديم وظائف القوات البحرية 1441 للرجال

حيث تقرر حاجة القوات البحرية السعودية لعدد (232) وظيفة للرجال بالسعودية، وذلك عن طريق التعاقد للعمل على برنامج المساندة الفنية، وذلك باتباع خطوات التسجيل ومراحله، حيث سيتم التسجيل الإلكتروني والقبول في الوظائف المعلنة عبر رابط التوظيف بالقوات البحرية، ونقدم لكم التفاصيل المتاحة ورابط التقديم الإلكتروني.

رابط التوظيف بوزارة الدفاع

من الدخول على رابط التوظيف للقوات البحرية، تجدون أيقونة لكل مسمى وظيفي متاح، حيث متاح استقبال الطلبات على كلا من:

إدارة المساندة الفنية

إدارة تشغيل و صيانة منشآت و مرافق

أماكن وظائف المساندة الفنية

متاح التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من: (الرياض- الدمام- جازان- الجبيل- جدة)، ويتطلب التوظيف على المجالات والتخصصات التالية:

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( الهندسة، الميكانيكا، الكهرباء، الإلكترونيات، النجارة، الدهان، الحدادة، تشغيل الرافعات، الأسلحة، السلامة، مكافحة الحريق، التموين، التغذية، الحاسب الآلي، المحاسبة، الإدارة، القانون، الترجمة، أعمال الخدمات )

خطوات التسجيل بوظائف القوات البحرية

التسجيل من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة

الالتزام بمواعيد التسجيل والقبول المحددة

ثم الانتظار لمتابعة الطلب من خلال البوابة، ومعرفة نتائج القبول

حيث بعد التقديم يمكنكم متابعة الطلب، ومعرفة ظهور النتائج، والذي يتم من خلال الدخول على رابط التوظيف عاليه، واختيار متابعة الطلب، وسوف يظهر لكم بيانات لابد من كتابتها للدخول إلى الصفحة المخصصة للمتقدم، كما يظهر بتلك الصورة: