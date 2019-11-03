خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم العداد أو رقم الحساب الكترونيا

في الآونة الأخيرة تم انطلاق بعض المواقع الإلكترونية للتيسير على المواطن السعودي،حيث قامت السعودية بتسهيل معرفة فواتير المياه وذلك من خلال الدخول على الرابط الخاص بخدمة الاستعلام عن فاتورة المياه واتباع بعض الخطوات سيتمكن المواطن السعودي من معرفة قيمة فاتورة المياه الخاصة به دون تكلف العناء والذهاب خصيصًا لمقر الشركة الوطنية للمياه لمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها.

الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم العداد أو رقم الحساب الكترونيًا

تقدم الشركة للمستخدمين عده مزايا منا:

توفير الوقت والمجهود من خلال التسجيل الإلكتروني بالموقع.

تغطية لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

إذا كان المستخدم خارج المملكة يمكنه الدخول للموقع لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة بكل سهولة.

دفع قيمة الفاتورة عن طريق الصراف الآلي من أي مكان بالمملكة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه:

يتم الدخول على الموقع الخاص بشركة المياه الوطنية بالسعودية من خلال الرابط الخاص به.

يتم ادخال رقم الموبايل الخاص بالمستعلم.

إدخال رقم البطاقة الشخصية للمستعلم.

ادخال تاريخ الميلاد.

اختيار نوع صك الملكية للعقار.

معرفة قيمة الفاتورة.

موقع شركة المياه الوطنية في السعودية